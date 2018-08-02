Глава МИД Турции: США не добьются выдачи пастора с помощью санкций

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу дал понять, что США не добьются выдачи пастора Эндрю Брансона при помощи санкций, передает РИА «Новости».

«Мы не сможем решить наши проблемы, если администрация США не поймет, что не достигнет своих незаконных требований с помощью таких методов», — заявил Чавушоглу.

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Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что американский госсекретарь Майк Помпео и турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу намерены обсудить ситуацию вокруг арестованного в Турции американского пастора Эндрю Брансона.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что минфин США ввел санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции.