Адвокат заявил о готовности Трампа ответить на вопросы спецпрокурора Мюллера

Адвокат Рудольф Джулиани, который представляет интересы американского президента Дональда Трампа, заявил о готовности лидера страны ответить на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование по делу о «российском вмешательстве». Об этом сообщает CNN.

По мнению Джулиани, Трамп не должен встречаться со спецпрокурором.

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«…но он (Трамп. — Газета.Ru) уверен в том, что делал все правильно, и хочет это объяснить», — сказал Джулиани.

Ранее Джулиани заявил, что американский лидер Дональд Трамп не пытается помешать расследованию «вмешательства России», которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, с помощью своего твиттера.