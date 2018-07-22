Помпео заявил Лаврову о нарушениях договоренностей в Сирии

Госдепартамент США сообщил, что в ходе разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым госсекретарь США Майк Помпео заявил о нарушении российской стороной договоренностей о действиях на юго-западе Сирии, передает РИА «Новости».

«Они обсудили широкий круг вопросов, некоторые из которых были в развитие встречи между президентом Трампом и президентом Путиным. Среди других тем, которые обсуждались, был факт нарушения Россией своих обязательств на юго-западе Сирии», — сообщили в дипломатическом ведомстве.

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В сообщении не говорится о том, какие именно договоренности имел в виду глава американского внешнеполитического ведомства.

Ранее Госдепартамент раскрыл подробности разговора Лаврова и Помпео.