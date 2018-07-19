СМИ: президент Финляндии оплатил проживание Трампа в Хельсинки

Офис президента Финляндии Саули Ниинистё оплатил проживание президента США Дональда Трампа и первой леди Меланьи Трамп в ходе его визита в Хельсинки. Об этом сообщает Iltalehti со ссылкой на источник.

По данным издания, Трамп остановился в гостевом домике правительства Финляндии, который находится рядом с отелем Hilton Kalastajantorppa.

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Как отмечается, на организацию встречи президента России Владимира Путина с Трампом в Хельсинки офис Ниинистё потратил около €250 тысяч. В данную сумму также входит оплата проживания Трампа.

При этом общие расходы Финляндии на саммит Россия — США составили €10 млн.

Ранее сообщалось, что президент Финляндии оценил итоги встречи Трампа и Путина.