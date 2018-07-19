В США потребовали допросить переводчика Трампа

Американский сенатор-демократ от штата Нью-Гэмпшир Джин Шахин призвала допросить переводчика, который был на встрече президента США Дональда Трампа и его российского коллега Владимира Путина. Об этом она написала на своей странице в твиттере.

По ее словам, переводчик расскажет об обещаниях Трампа Путину, а также о достигнутых договоренностях.

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«Я призываю провести слушания с американским переводчиком, который присутствовал во время встречи президента Трампа с Путиным, чтобы установить, что они обсуждали в частном порядке», — заявила Шахин.

Ранее в Госдепе заявили о рассмотрении трех предложений по итогам встречи Трампа и Путина.