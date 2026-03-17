Московские врачи удалили подростку зуб, выросший в носу

Депздрав Москвы

Врачи Филатовской больницы в Москве удалили подростку зуб, который вырос в носу. Об этом сообщает столичный депздрав в своем канале в Max.

Уточняется, что 15-летний мальчик попал в больницу с жалобами на асимметрию лица и заложенность носа. До этого, как отметили в депздраве, мальчика осматривали врачи частной клиники — они нашли в гайморовой пазухе сформировавшийся зуб и предложили удалить его.

Родители подростка решили выслушать второе мнение и обратились за консультацией в Филатовскую больницу, где по результатам консилиума врачи предложили провести операцию по Колдуэллу-Люку, то есть обеспечить доступ через верхнюю десну, чтобы вернуть ему возможность нормально дышать.

Сделав разрез, врачи обнаружили новообразование, внутри которого и находился зуб, рассказал хирург-оториноларинголог Вугар Достиев. По его словам, доброкачественная опухоль оказалась тератомой — эмбрионально-клеточным новообразованием, внутри которого могут находиться элементы тканей, несвойственные этому участку тела.

Достиев уточнил, что после восстановления функций подростка выписали с хорошим самочувствием, также постепенно асимметрия его лица и заложенность носа полностью исчезли.

До этого московские хирурги впервые успешно пересадили руки пациентам, потерявшим конечности. Такие вмешательства дают шанс людям, которым традиционные реконструктивные операции помочь не могут.

Ранее в России впервые вернули зрение ослепшему от метанола.

 
Теперь вы знаете
Что делать, если пропал интернет. Пошаговая инструкция от технических экспертов
