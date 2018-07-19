Российские дипломаты добились разрешения на посещение задержанной в США Бутиной

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Задержанную в США гражданку России Марию Бутину смогут посетить российские дипломаты. Об этом сообщается на официальной странице посольства России в США в фейсбуке.

В ведомстве подчеркнули, что окажут Бутиной поддержку. Кроме того, дипломаты связались с ее адвокатом.

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«Посольству удалось добиться разрешения на посещение консульскими сотрудниками М.В. Бутиной 19 июля», — говорится в заявлении.

Ранее Бутину обвинили в попытке предложить секс-услуги для получения работы. Как отмечается, Бутина якобы по указанию своего руководителя, имеющего отношение к Кремлю, использовала своего американского бойфренда для того, чтобы добиться влияния в политических кругах США.