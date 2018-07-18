МИД Греции назвал заявление Захаровой «неуважением» к Афинам

МИД Греции заявил, что комментарий официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой о высылке двух российских дипломатов является неуважением к Афинам. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Заявление представителя МИД России являются характерным примером неуважения к третьей стране и непониманием сегодняшнего мира», — говорится в сообщении.

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В ведомстве подчеркнули, что «постоянное неуважение к Греции должно прекратиться».

В МИД Греции также добавили, что «никто не имеет права вмешиваться во внутренние дела страны».

Ранее Захарова заявила, что высылка двух российских дипломатов из Греции не останется без последствий.