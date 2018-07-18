Экс-главе штаба Трампа отказали перенести суд в непубличное место

Суд отказал Полу Манафорту, бывшему руководителю избирательного штаба президента США Дональда Трампа, перенести суд из Вашингтона в штата Виргиния. Об этом сообщает Reuters.

Защита Манафорта утверждала, что большое внимание общественности к делу в Вашингтоне помешает провести справедливый суд. Окружной судья отклонил просьбу об изменении места судебного разбирательства, отметив, что для рассмотрения дела будут выбраны беспристрастные присяжные.

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Ранее сообщалось, что Манафорт проиграл апелляцию об отмене обвинений в отмывании денег.

Обвинение в отношении выдвинул специальный прокурор Роберт Мюллер, который, в частности, занимается так называемым «российским делом» о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.