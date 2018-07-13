Песков о позиции Трампа по Крыму: розовых очков не носим

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве не носят «розовых очков, но рассчитывать на изменение позиции президента США Дональда Трампа по вопросу Крыма можно. Об этом он рассказал в интервью RT.

Говоря о возможности изменения позиции Трампа по Крыму, Песков ответил, что в Москве «розовых очков» не носят.

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При этом он отметил, что «конечно, рассчитывать на это можно».

«Разговаривать стоит только в одном ключе, в том ключе, что повторение такой фразы, что, дескать, пока Россия не отдаст Крым не будет того-то и того-то, повторение этой фразы, как мантры — оно абсолютно нелогично, оно бесперспективно, это путь в никуда. Это значит, никогда ничего не будет», — сказал Песков.

Ранее Трамп назвал назвал присоединение Крыма к России «катастрофой Обамы».