Опрос: большинство американцев считают Трампа недостаточно жестким к Москве

В США большинство граждан считают президента США Дональда Трампа недостаточно жестким по отношению к России. Такие результаты следуют из опроса, проведенного Fox News.

Согласно опросу, 53% респондентов считают, что Трамп «недостаточно жесток» по отношению к Москве, и только около 5% заявили, что американский президент «слишком жесток». Еще 35% заявили, что его отношение к России было «относительно правильным».

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Помимо этого, 59% американцев считают, что будущая встреча с президентом России Владимиром Путиным — это правильное решение, с ними не согласны 33% респондентов, которые сказали, что Трамп не должен садиться за стол переговоров с российским президентом.

Число американцев, считающих, что Путин добьется лучшей сделки во время хельсинкского саммита, составляет 31%. Между тем, 24% ожидают, что Трамп достигнет лучшего результата.

В опросе участвовало более тысячи человек с 9 по 11 июля.

16 июля президент США Дональд Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным на саммите в Хельсинки.

Ранее Трамп во время саммита НАТО в Брюсселе заявил, что не считает Путина врагом.