Болтон назвал «нонсенсом» заявления о наличии связей между Трампом и Кремлем

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал «абсолютным нонсенсом» заявления о наличии каких-то связей между Дональдом Трампом и Кремлем, передает РИА «Новости».

Он добавил, что в Вашингтоне «не обращают внимания на внутриполитическую критику», в том числе по вопросу проведения саммита.

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«Многие уже не раз говорили, что проведение встречи лидеров США и России - это свидетельство наличия какой-то связи между (предвыборной) кампанией президента Трампа и Кремлем, что является абсолютным нонсенсом. Я думаю, что президент осознает наличие какой-то критики в свой адрес, но он и понимает важность предстоящей встречи. И поэтому мы не обращаем внимания на критику внутри страны по этому вопросу. Основная цель президента Трампа — действовать в интересах национальной безопасности США. Саммит послужит этим целям. И я разделяю эту точку зрения», — сказал он.

Ранее Болтон заявил, что Трамп и Путин понимают важность диалога между Россией и США.