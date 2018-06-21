Путин и Порошенко обсудили Сенцова

<img src="//img.gazeta.ru/files3/209/10554209/666-pic905-895x505-86287.jpg">

Российский президент Владимир Путин и его украинский коллега Петр Порошенко провели телефонный разговор, во время которого обсудили ситуацию с осужденными на территории России гражданами Украины, минские договоренности и урегулирование ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу украинского главы государства.

Отмечается, что лидеры обсудили важность активизации работы в «нормандском формате», которая имеет значения для развертывания на территории Донбасса международной миротворческой миссии ООН.

Реклама

Порошенко призвал освободить украинцев, которые находятся в российских тюрьмах. Он также подчеркнул важность допуска украинского уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим находящимся в России заключенным-украинцам.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, почему затягивается посещение осужденных в России украинцев.