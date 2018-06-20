США вышли из Совета ООН по правам человека

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты выходят из Совета по правам человека при организации, передает Reuters.

«Я бы хотела сделать кристально ясным тот факт, что выход США [из Совета по правам человека] не является отступлением от наших обязательств в области прав человека», — отметила Хейли.

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Она отметила, что никто из стран-участниц ООН не захотел принять участие в «борьбе» для реформирования Совета. Также она подчеркнула, что Совет стал «лицемерным и корыстным».

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США намерены объявить о выходе из Совета ООН по правам человека. Отмечалось, что данное заявление будет сделано госсекретарем США Майком Помпео и постпредом страны в ООН Никки Хейли.