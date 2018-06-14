В Белом доме отказались комментировать слова Трампа о российском Крыме

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что ей ничего неизвестно о словах президента США Дональда Трампа о российском Крыме, передает РИА «Новости».

Ранее издание BuzzFeed сообщало, что Трамп на саммите стран «Большой семерки» (G7) объяснил, почему Крым является территорией России.

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«Мне неизвестно о каких-то подобных комментариях. Знаю, что об этом сообщали, но я не буду комментировать частные дискуссии, в которых я не принимала участие», — сказала Сандерс.

Она подчеркнула, что у нее нет никакой информации о словах президента по этому поводу.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.