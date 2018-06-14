СМИ: Япония и КНДР ведут тайные переговоры о двустороннем саммите

Представители Японии и Северной Кореи на протяжении нескольких месяцев тайно обсуждают организацию встречи лидеров двух стран. Об этом пишет газета «Йомури» со ссылкой на источники.

Ключевым вопросом повестки, по данным газеты, значится проблема японских граждан, похищенных спецслужбами КНДР и удерживаемых в стране.

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Обсуждения ведутся с весны этого года. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и лидер КНДР Ким Чен Ын могут встретиться на полях международной конференции в сентябре, пишет издание.

Ранее СМИ писали, что первая личная встреча Синдзо Абэ и Ким Чен Ына может пройти в России на полях Восточного экономического форума. Он намечен на середину сентября.