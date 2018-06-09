Трамп выразил надежду на подписание итогового коммюнике G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы подписания коммюнике по итогам саммита «Большой семерки», передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы Белого дома.

«Я думаю, что у нас будет совместное заявление», — сказал Трамп по итогам встречи с канадским премьер-министром Джастином Трюдо.

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Ранее представители «Большой семерки», в том числе Трюдо и президент Франции Эммануэль Макрон, предупреждали Трампа, что могут не подписать совместное заявление, если с его стороны не последует ряд уступок по спорным вопросам.

Ранее сообщалось, что Трамп хочет вернуть Россию в G8. Позднее канадский министр иностранных дел Христя Фриланд подтвердила, что во время саммита прошли переговоры по возвращению России в G8, однако они состоялись в неофициальной обстановке.