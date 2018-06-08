Австрия объявила о высылке 40 турецких имамов

Канцлер Австрии Себастьян Курц в твиттере заявил, что правительство страны приняло решение о депортации 40 имамов Турецкого исламского союза.

По его словам, также на территории Австрии будут закрыты семь мечетей.

Он также добавил, что данные меры приняты в связи с нарушением этими учреждениями запрета на зарубежное финансирование религиозных учреждений и их духовных руководителей.

Курч подчеркнул, что Австрия продолжит решительно действовать против формирования параллельных обществ и подобные меры могут быть приняты снова.