Правительство Алтайского края отправлено в отставку

Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко отправил правительство региона в отставку, сообщается на официальном сайте региона.

В субботу, 2 июня, Томенко провел первое рабочее совещание с членами краевого Кабмина.

«Виктор Томенко отметил, что вчера им был подписан Указ об отставке Правительства Алтайского края и ряд распоряжений, в соответствии с которыми руководители органов исполнительной власти края и структурных подразделений Администрации Губернатора и Правительства края получили статус исполняющих обязанности», — говорится в сообщении.

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Все члены правительства в статусе и.о. продолжат выполнять свою работу до выборов губернатора и формирования нового правительства. На совещании они рассказали врио губернатора о состоянии дел в курируемых ими отраслях.

Ранее Виктор Томенко рассказал о планах на посту.