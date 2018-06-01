Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня. Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, об этом он сказал после встречи с представителем КНДР Ким Ён Чхолем.

Представитель Северной Кореи прибыл в Белый дом, чтобы передать Трампу письмо от Ким Чен Ына.

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При этом сам президент США также назвал данное письмо «очень интересным».

Ранее сообщалось, что делегация КНДР прибыла в Белый дом в Вашингтоне.

1 июня стало известно, что Ким Чен Ын в письме Трампу выразил согласие на встречу.