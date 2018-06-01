WSJ: Ким Чен Ын в письме Трампу выразил согласие на встречу

Лидер КНДР Ким Чен Ын в своем письме президенту США Дональду Трампу выразил заинтересованность в проведении встречи с ним. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

По данным издания, послание Ким Чен Ына носит общий характер.

Как отмечается, лидер КНДР в письме Трампу не заявил о намерениях пойти на значимые уступки.

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При этом, по словам источника, письмо все еще должно пройти проверку американских чиновников. И только после одобрения со стороны службы нацбезопасности США, посланник КНДР сможет вручить письмо Трампу лично.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео рассказал о письме Трампу от Ким Чен Ына.