WSJ: Ким Чен Ын в письме Трампу выразил согласие на встречу
Лидер КНДР Ким Чен Ын в своем письме президенту США Дональду Трампу выразил заинтересованность в проведении встречи с ним. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник.
По данным издания, послание Ким Чен Ына носит общий характер.
Как отмечается, лидер КНДР в письме Трампу не заявил о намерениях пойти на значимые уступки.
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При этом, по словам источника, письмо все еще должно пройти проверку американских чиновников. И только после одобрения со стороны службы нацбезопасности США, посланник КНДР сможет вручить письмо Трампу лично.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео рассказал о письме Трампу от Ким Чен Ына.