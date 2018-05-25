Путин заявил о готовности России к сотрудничеству со странами Африки

Российский президент Владимир Путин поздравил глав африканских государств и правительств в связи с Днем Африки и заявил о готовности к дальнейшему сотрудничеству. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин отметил растущую роль африканских государств на международной арене взаимовыгодные интеграционные процессы в рамках Африканского союза.

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«Хотел бы подтвердить готовность российской стороны к дальнейшему расширению традиционно дружественных связей с африканскими партнерами», — заявил Путин.

Уточняется, что речь идет о сотрудничестве в двустороннем или многостороннем форматах. Кроме того, российская сторона поддерживает усилия стран Африки по противодействию терроризму и построению справедливого демократического мироустройства.

Ранее сообщалось, что Путин впервые встретится с лидером ЦАР.