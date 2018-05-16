В КНДР рассказали об ожиданиях от встречи с США

Первый замглавы МИД КНДР Ким Ге Гван заявил, что Северная Корея будет вести переговоры с США на высшем уровне только в том случае, если президент США Дональд Трамп заинтересован в улучшении отношений с Пхеньяном, передает РИА «Новости».

«В случае, если администрация Трампа выйдет на переговоры на высшем уровне между США и КНДР с искренней заинтересованностью в улучшении американо-корейских отношений, от нас будет позитивный ответ», — сказал он.

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По словам Ким Ге Гвана, однако если КНДР услышит только односторонние требования о денуклеаризации, то в Пхеньяне «не будет интереса к такому диалогу».

«У нас ничего не останется, кроме как пересмотреть вопрос о том, соглашаться ли на предстоящие переговоры в верхах КНДР и США», — заявил министр.

Ранее в госдепе Соединенных Штатов заявили, что ничего не знают о возможной отмене встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.