В Кремле заявили об обеспокоенности гибелью десятков палестинцев в секторе Газа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва обеспокоена гибелью десятков палестинцев в секторе Газа, передает РИА «Новости».

«Ситуация, тем более гибель многих десятков палестинцев, не может не вызывать самой глубокой озабоченности. Мы очень внимательно отслеживаем развитие ситуации и по-прежнему считаем, что все стороны, все страны, тем более участники «квартета» (Россия, ООН, Евросоюз и США — «Газета.Ru») должны избегать каких-либо действий, провоцирующих подобные всплески напряженности», — сказал Песков.

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Он отметил, что Россия с самого начала была обеспокоена действиями Вашингтона, которые могли привести к эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что в результате столкновений погибли 59 палестинцев. Протесты начались на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.