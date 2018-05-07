В Белом доме рассказали, кто приедет на открытие посольства США в Иерусалиме

Открытие посольства США в Иерусалиме посетят министр финансов Стивен Мнучин, старший советник президента США Джаред Кушнер и дочь главы Соединенных Штатов Дональда Трампа Иванка. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

В данный момент не уточняется, собирается ли Трамп посетить открытие посольства.

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Ранее сообщалось, что американское посольство в Иерусалиме откроется 14 мая, в день независимости Израиля.

Также ранее власти Израиля заявили, что Парагвай перенесет посольство в Иерусалим. В парагвайском министерстве иностранных дел данную информацию не подтвердили.