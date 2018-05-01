Парламент Армении не смог избрать премьера

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Парламент Армении не смог избрать нового премьер-министра. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Единственным кандидатом на этот пост был глава парламентской фракции «Елк» и лидер протестов Никол Пашинян. Большинство депутатов парламента (56) проголосовали против него, поддержали — 45 парламентариев.

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Во вторник, 1 мая, в парламенте Армении прошло специальное заседание, на котором депутаты должны были избрать премьера. Оппозиционеру Пашиняну требовалось набрать 53 голоса, чтобы его утвердили главой правительства. Тем не менее правящая Республиканская партия отказалась его поддержать, тем самым фактически заблокировав его избрание.

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