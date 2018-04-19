Трамп хочет наладить отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что было бы хорошо наладить отношения с Россией, Китаем, Японией и другими странами. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если бы мы поладили с Китаем, если бы поладили с Россией, если бы поладили с Японией и другими странами — это хорошо, а не плохо», — сказал Трамп.

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Ранее Трамп назвал условие для введения новых антироссийских санкций.

А также американский лидер рассказал о том, как относится к России.

14 апреля представитель администрации США заявил, что Соединенные Штаты хотят продолжать контакты с Россией и ждут встречных действий с российской стороны.