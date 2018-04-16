Лавров: США угрожают России санкциями за «неправильный» выбор

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США угрожают санкциями российскому народу за «неправильный» выбор. Об этом сообщает «Би-би-си».

«Это не только угрозы, чтобы наказать тех, кто поддерживает контакты с сирийским правительством. Это угроза, которая, как мы видим, нацеленная на то, чтобы наказать весь российский народ за «неправильный» выбор, который он сделал на выборах», — сказал Лавров, касаясь темы возможного введения новых санкций против России.

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По его словам, истинное желание авторов санкций, заключается в том, чтобы «взбудоражить тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч россиян».

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп лично распорядился приостановить введение новых санкций против России.