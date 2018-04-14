Посол США в России не увидел конфликта между сверхдержавами

Посол США в России Джон Хантсман заявил, что удары по Сирии не являются конфликтом между сверхдержавами. Об этом говорится в заявлении Хантсмана, опубликованном в твиттере посольства США в России.

«Речь не идет о конфликте между сверхдержавами. Мы защищаем принцип, который заключается в том, что недопустимо использовать химическое оружие нигде и никогда», — заявил Хантсман.

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При этом он заявил, что США по-прежнему готовы сотрудничать с Россией.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

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