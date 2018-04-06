Захарова назвала абсурдом влияние Кремля на Викторию Скрипаль

Россия призывает Великобританию разъяснить ситуацию вокруг выдачи визы племяннице отравленного в Солсбери Сергея Скрипаля Виктории, передает РИА «Новости» заявление официального представителя МИД Марии Захаровой.

«Мы исходим из того, что, по крайней мере, исходя из гуманитарных соображений, Великобритания, официальные лица, британские дипломаты обязаны найти в себе силы и высказаться официально по поводу хотя бы этого аспекта», — сказала Захарова.

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Захарова также назвала ситуацию вокруг оформления визы Виктории Скрипаль полным безобразием. Кроме того, она назвала полным абсурдом инсинуации о том, что Кремль Влияет на Викторию Скрипаль.

Ранее сообщалось, что британские власти отказались выдать визу Виктории Скрипаль, племяннице отравленного экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.