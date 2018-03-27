Премьер Словакии рассказал, почему из страны не вышлют российских дипломатов

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил, что страна будет поступать ответственно при выборе шагов в связи с предполагаемой причастностью России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери, передает РИА «Новости».

«Хочу всех вас заверить, что Словакия будет поступать ответственно. Но, с другой стороны, мы декларировали ясно, что не будем поддаваться никакому давлению и делать излишние театральные жесты», отметил Пеллегрини во время выступления в парламенте.

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Он добавил, что власти страны уже подготовили возможные ответные меры, однако одних обвинений в адрес России по делу Скрипалей недостаточно. По словам Пеллегрини, сначала в МИД Словакии будет вызван российский посол.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон поблагодарил страны, принявшие решение о высылке российских дипломатов.