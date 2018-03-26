Норвегия высылает одного российского дипломата из-за дела Скрипаля

Правительство Норвегии приняло решение выслать одного из российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Об этом сообщается на сайте МИД страны.

«По причине широкого расследования и также реакции от наших союзников и партнеров сегодня мы приняли решение просить одного из дипломатов посольства Норвегии в Осло покинуть страну. Об этом поставлен в известность посол России в Осло», — говорится в сообщении.

Реклама

В ведомстве также добавили, что этим решением Норвегия демонстрирует солидарность с Великобританией и поддерживает союзников и партнеров в общей реакции на «роль России» в этом событии.

Ранее США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединилась Канада.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.