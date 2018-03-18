ЦИК отчитался о явке избирателей на выборах президента к 12.00 мск
Заместитель руководителя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев сообщил, что явка избирателей на президентских выборах в России составила 34,72% к 12.00 мск, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Явка избирателей на выборах президента России на 12.00 составила 34,72%», — сообщил Булаев.
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Ранее сообщалось, что явка избирателей на выборах президента по состоянию на 10.00 по московскому времени составила 16,55%.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента России.