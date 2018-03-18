ЦИК отчитался о явке избирателей на выборах президента к 12.00 мск

Во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке в Подмосковье, 18 марта 2018... Александр Щербак/ТАСС

Заместитель руководителя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев сообщил, что явка избирателей на президентских выборах в России составила 34,72% к 12.00 мск, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Явка избирателей на выборах президента России на 12.00 составила 34,72%», — сообщил Булаев.

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Ранее сообщалось, что явка избирателей на выборах президента по состоянию на 10.00 по московскому времени составила 16,55%.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента России.