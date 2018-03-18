Путин проголосовал на выборах президента

Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах главы государства. Об этом сообщает РИА «Новости».

Подчеркивается, что Путин по традиции пришел на избирательный участок 2151, расположенный в Российской академии наук.

Путин также заявил, что сочтет для себя успешным любой процент голосов, который даст ему право исполнять обязанности президента.

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«Любой. Что дает право исполнять должность президента», — ответил Путин на вопрос журналистов какой процент голосов будет считать для себя успешным.

Также Путин рассказал о дальнейших планах на 18 марта. По его словам, у него запланирована пара рабочих встреч.

«Рабочие. У меня сегодня пара рабочих встреч», — сказал Путин.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента России.