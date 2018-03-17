Порошенко пообещал России припасти девять грамм свинца
Президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности дать отпор, в случае нападения на страну, передает «Украинская правда».
«Нас несколько десятков лет усыпляли колыбельными о миролюбивой России и делали это с одной целью, чтобы мы с вами не были готовы к российскому нападению. Но я заявляю: подобной ошибки больше никогда не повторится — пусть Россия знает, что мы готовы и к отпору, и девять грамм свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом», — сказал Порошенко.
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Это заявление Порошенко сделал в ходе своего выступления в Краматорске.
Ранее в Верховной раде рассказали об инвестициях Порошенко в Россию.