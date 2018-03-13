Белый дом объяснил отставку Тиллерсона

Увольнение госсекретаря США Рекса Тиллерсона и назначение нового директора ЦРУ связаны с желанием американского президента Дональда Трампа сформировать новую команду до начала переговоров с Северной Кореей, передает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

«Трамп хотел убедиться, что у него сформирована новая команда до начала предстоящих переговоров с КНДР, а также разных переговоров в сфере торговли», — заявил представитель.

Ранее Трамп сообщил о решении уволить государственного секретаря США Рекса Тиллерсона. А также он заявил, что новым директором ЦРУ станет замглавы ведомства Джина Хаспел.