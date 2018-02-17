Посольство России направило в МИД Украины ноту протеста после погрома в здании Россотрудничества

Посольство России на Украине направило в украинский МИД ноту протеста после погрома в здании Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В заявлении посольства подчеркивается, что российская сторона возмущена «наглой агрессивной выходкой в отношении РЦНК», которая нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и двустороннее межправительственное Соглашение о создании и функционировании культурных центров 1998 года.

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«Призываем украинские власти дать соответствующие правовые оценки действиям радикалов, привлечь зачинщиков и участников погрома к ответственности, а также принять исчерпывающие и действенные меры по недопущению подобных акций в будущем.», — говорится в заявлении.

Ранее украинские националисты ворвались в здание Россотрудничества в Киеве. Они расписали помещение «Россотрудничества» лозунгами и разбили экспозицию памяти Шаляпина, которая была выставлена в одном из помещений.