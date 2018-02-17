Саакашвили предрек скорый развал Украины

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украине грозит скорый развал. Об этом он сказал в интервью австрийскому изданию Die Presse, передает РИА «Новости».

«Украина превращается в мафиозное государство из-за больших экономических интересов олигархов. 70% экономики принадлежат семи олигархам, и самые главные из них — это [президент Украины] Петр Порошенко и Ринат Ахметов, которые вместе владеют половиной этой части. Институты очень слабые, и государство практически не работает», — заявил Саакашвили.

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Он также отметил, что в стране «орудуют полувоенные формирования», которые используют глава государства и глава МВД Арсен Аваков.

Саакашвили указал на экономическую деградацию восточных и южных регионов Украины, иммиграцию украинцев, а также на «сепаратистские настроения» в Черновицкой Буковине и Закарпатье. По его мнению, все это может привести к распаду государства.

Ранее экс-президента Грузии по решению суда выдворили в Польшу, откуда он отправился в Нидерланды.