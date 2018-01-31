Де Мистура рассказал о составе и работе конституционной комиссии Сирии

По словам специального представителя ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, для работы в конституционной комиссии Сирии будут отобраны 45-50 человек, передает РИА «Новости».

«Список кандидатов для подачи спецпосланнику был основан, как я понял, на соглашении между Россией, Ираном и Турцией, что каждый из них предоставит по 50 имен людей, кандидатуры которых они считают необходимым рассмотреть как членов конституционной комиссии. Но я хочу напомнить, что общее количество членов конституционной комиссии, для того чтобы она работала, будет не больше 45-50 человек», — заявил де Мистура.

Он также подчеркнул, что будет консультироваться со всеми сторонами сирийского урегулирования, а финансирование работы комиссии будет осуществляться из выделенных на работу его офиса средств.