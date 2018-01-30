СМИ: в распоряжении ФБР оказалось второе досье на Трампа

В ФБР в рамках расследования дела о предполагаемых связях президента США Дональда Трампа с Россией занимаются изучением второго досье, которое подготовил бывший журналист и политический активист Коди Ширер. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на осведомленные источники.

Как сообщает издание, сначала сотрудники спецслужб отнеслись к представленным Ширером сведениям скептически. Это было связано с тем, что он не работал в разведке и делился имеющейся информацией с некоторыми СМИ до выборов.

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ФБР получили информацию от Ширера через автора первого досье Кристофера Стила, который не мог гарантировать достоверность сведений. Частично досье Ширера совпадает с его собственными данными.

Один из источников издания отметил, что к документу отнеслись серьезно, если ФБР все еще его изучает.

Ранее личный юрист Дональда Трампа Майкл Коэн подал иск против портала BuzzFeed и компании Fusion GPS из-за «досье» на американского президента.