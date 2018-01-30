Песков и Медведев вошли в «Кремлевский список» США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и премьер-министр Дмитрий Медведев вошли в «Кремлевский список», говорится в сообщении министерства финансов США.

Также в список вошло все руководство администрации президента России: глава администрации Антон Вайно первые заместители руководителя администрации Алексей Громов и Сергей Кириенко, глава президентского протокола Владислав Китаев и другие.

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В доклад включены российские министры, в частности, первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьеры Ольга Голодец и Аркадий Дворкович, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров и другие.

Ранее сообщалось, что США опубликовали «Кремлевский доклад».

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