Рябков назвал заявления США по расследованию химатак в Сирии «трескотней»

Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал заявления США о том, что Россия якобы отказывается расследовать случаи химатак в Сирии, «приемом клеветнического характера», сообщает РИА «Новости».

«Обращаю внимание, что все эти пустопорожние рассуждения, трескотня американских официальных лиц на тему отказа России от расследования случаев применения химоружия в Сирии не просто не имеют ничего общего с действительностью, но, по сути дела, являются грубейшим приемом клеветнического характера», — сказал Рябков.

Реклама

Он также упомянул проект резолюции Совета Безопасности ООН, который российский постпред внес 23 января. По его словам, российская сторона является сторонницей полного и всеобъемлющего расследования случаев применения химического оружия в Сирии и других странах.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Совбез ООН проголосовать за продление Совместного механизма по расследованию химических атак в Сирии.