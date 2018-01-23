Володин: Госдума рассчитывает на конструктивный диалог с ПАСЕ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил итальянца Микеле Николетти с избранием на должность председателя ПАСЕ и отметил, что Госдума рассчитывает на конструктивный диалог с ассамблеей. Об этом сообщается на сайте Думы.

«Поздравляю Вас с избранием на ответственный пост председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы. Рассчитываем на открытый, честный и конструктивный диалог. Основываясь на взаимном уважении наших интересов, мы сможем многое изменить к лучшему», — говорится в поздравлении Володина.

Ранее сообщалось, что Николетти утвердили председателем ПАСЕ.