Лавров: США создают альтернативные органы власти в Сирии

США создают альтернативные органы власти в Сирии, что противоречит обязательствам Вашингтона. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

«То, что США всерьез занимаются формированием альтернативных органов власти на огромной части сирийской территории — это факт, и это, конечно, абсолютно противоречит их собственным обязательствам, под которыми они не раз подписывались, в том числе в Совете Безопасности [ООН], о приверженности территориальной целостности Сирии», — заявил Лавров.

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Министр резюмировал, что отсутствие принципиальной приверженности тому, о чем договаривались, — это достаточно характерно для современной американской дипломатии.

Ранее Лавров заявил, что США не заинтересованы в сохранении целостности Сирии.