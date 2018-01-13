В конгрессе пообещали Трампу импичмент за слова о мигрантах из «вонючих дыр»

В конгрессе пообещали заняться вопросом импичмента президента США Дональда Трампа после его слов о мигрантах. Об этом член палаты представителей конгресса Эл Грин написал в твиттере.

«Осуждения конгрессом расистских высказываний недостаточно. В конгрессе разговоры ничего не значат, важно только наше голосование. На следующей неделе я снова поставлю на голосование резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа», — написал Грин.

Реклама

Ранее Дональд Трамп, говоря о мигрантах, употребил выражение «вонючая дыра» по отношению к ряду африканских стран. После этого некоторые страны выразили США ноту протеста, а власти Ботсваны через посла попросили уточнить, считается ли Ботсвана «вонючей дырой».

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон также раскритиковала президента Дональда Трампа за «расистские взгляды».