Саакашвили открестился от «МихоМайдана»

Лидер «Руха новых сил», экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что для проведения дальнейших акций с требованиями перемен на Украине необходимо провести консультации с другими оппозиционными движениями, которые также должны взять на себя ответственность за этот процесс, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на украинский канал News One.

«Сейчас люди спрашивают, когда следующие акции? Я думаю, что пока перед планированием акций нужно проконсультироваться с другими оппозиционерами, чтобы не говорили, что это «МихоМайдан», «сторонники Саакашвили». Как минимум мы должны дать шанс другим оппозиционным группам взять на себя ответственность», – сказал Саакашвили.

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Он добавил, что нужно продолжать поиск новых людей, которые готовы идти против системы. И с этой целью он собирается возобновить поездки по регионам Украины.

Ранее Саакашвили заявил, что планирует найти на Украине «300 спартанцев, которые будут управлять страной».