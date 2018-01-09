В Белом доме пообещали сотрудничать со спецпрокурором по «делу о России»

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс отказалась комментировать сообщения СМИ о возможном допросе президента США Дональда Трампа по «делу о России», сообщает РИА «Новости».

«Мы уже много раз говорили, что Белый дом не будет комментировать контакты со спецпрокурором [Робертом Мюллером] из уважения к нему, к этому процессу. Мы намерены по-прежнему целиком сотрудничать с ним», — сказала Сандерс.

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Ранее американские СМИ сообщили, что спецпрокурор планирует допросить Трампа, при этом переговоры о возможном допросе еще не проводились.

Также ранее сообщалось, что Трамп через адвоката просил генерального прокурора США Джеффа Сешнса не отказываться от «российского дела».