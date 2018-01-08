«Свихнувшийся» экс-советник Трампа извинился перед президентом

Бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон извинился за свои заявления, опубликованные в новой книге Майкла Вулффа о Белом доме. Об этом сообщает Axios.

В книге Вуллфа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» Бэннон назвал встречу Дональда Трампа-младшего с «русскими» в 2016 году «изменнической». После этого Трамп заявил, что его бывший советник «сошел с ума».

Реклама

Теперь Бэннон решил принести извинения президенту и его сыну. По его словам, Трамп-младший — «патриот и хороший человек», а комментарии по поводу встречи с «русскими» касались Пола Манафорта.

«Я сожалею, что долгий ответ с моей стороны по поводу некорректных сообщений, касающихся Дона Трампа-младшего, отвлек внимание от исторических достижений президента», — добавил Бэннон.

Ранее сообщалось, что адвокат Трампа попытался предотвратить публикацию книги о Белом доме.