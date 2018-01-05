Порошенко «окончательно попрощался» с Россией от имени Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев сказал «окончательное «прощай» России. Об этом он написал в своем твиттере.

«Одна из важнейших побед года, которую мы одержали вместе, — введение безвизового режима со странами Европейского союза. Украина сказала окончательное «прощай» российской и советской империям», — заявил Порошенко.

В июне 2017 года Порошенко заявил, что безвизовый режим между его страной и Евросоюзом «знаменует окончательный разрыв» Украины с «Российской империей». Также он тогда процитировал стихотворение поэта Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия».