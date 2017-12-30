СМИ: расследование ФБР «дела о России» началось из-за слов советника Трампа в баре

Kevin Lamarque/Reuters

Расследование ФБР по вопросу «российского вмешательства» в выборы началось из-за бывшего советника президента Дональда Трампа Джорджа Пападопулоса, сообщает Associated Press.

Отмечается, что он в ходе разговора с австралийским дипломатом рассказал об имевшихся у российских властей сведениях, которые могут навредить Хиллари Клинтон.

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По предварительным данным, встреча проходила в баре.

Ранее Трамп рассказал о влиянии расследования «российского вмешательства» на репутацию США.